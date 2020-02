Buffon e lo scivolone coronavirus con un tifoso asiatico: «Occhio che hai il virus. Sei di Wuhan?»

Un’uscita non certo felice per il portiere della Juventus che al termine della semifinale di Coppa Italia con il Milan si è lasciato andare a una battuta che ha scatenato subito la polemica. Gianluigi Buffon ha regalato alcuni momenti ai tifosi al termine della gara, fermandosi a firmare autografi a San Siro.

Quando un ragazzo di origini asiatiche si è avvicinato al campione del mondo per un autografo Buffon gli ha rivolto una battuta piuttosto infelice: «Occhio che hai il corona, ti vedo, eh. Lo capisco – ha detto Gianluigi Buffon -. Ca**o sei di Wuhan?».

In sottofondo le risate dei presenti, rimasti a quanto pare non troppo turbati dalle parole pronunciate dal bianconero in un momento in cui, soprattutto in Italia, aumentano gli episodi di discriminazione nei confronti dei cittadini di origini asiatiche a causa dell’allarmismo sul coronavirus.

