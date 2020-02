Coronavirus, Niccolò è atterrato a Roma. Ora allo Spallanzani per la quarantena. Di Maio: «Bentornato a casa»

È atterrato intorno alle 7.30 all’aeroporto di Pratica di Mare, Roma, l’aereo dell’Aeronautica militare italiano proveniente dalla Cina che ha riportato a casa Niccolò, lo studente di 17 anni di Grado rimasto per settimane nella provincia dell’Hubei a causa del suo stato febbricitante. Bloccato due volte dai controlli sanitari, al terzo tentativo, nella settimana che volge al termine, è riuscito a ottenere il nullaosta dalle autorità cinesi e ieri ha lasciato Wuhan, focolaio dell’epidemia da coronavirus.

Per lo studente friulano è stato organizzato un volo speciale in bio-contenimento ossia su una speciale barella totalmente isolata dall’ambiente esterno. Sbarcato all’aeroporto militare romano, è stato subito trasportato all’ospedale Spallanzani per il periodo di quarantena, come da prassi consolidata con i precedenti rimpatri dalla Cina.

ANSA/Massimo Percossi

Anche se le analisi sul ragazzo avevano escluso il contagio da coronavirus, per via dei protocolli medici che prevedono il blocco alla partenza in caso di sintomi come la febbre, lo studente di Grado era stato respinto all’imbarco quando gli altri italiani venivano rimpatriati nelle scorse settimane a bordo di due voli militari.

Ad aspettare il volo con a bordo il giovane, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Bentornato a casa!», ha scritto il ministro sulla sua bacheca Facebook. A bordo del boeing KC-767 invece ha viaggiato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, insieme a medici e infermieri.

Intanto, continua ad aggravarsi giorno dopo giorno il bilancio delle vittime affette da coronavirus. Le persone che hanno perso la vita sono oltre 1.500, dopo che ieri si sono contati altri 139 decessi, sempre nella provincia dello Hubei, focolaio dell’epidemia. Sconcerto anche per i medici che stanno morendo in corsia, mentre si prendono cura delle migliaia di pazienti: ieri a Wuhan sono morti sei camici bianchi. In totale, sarebbero 1760 i sanitari risultati positivi al virus.

