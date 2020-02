New York, il debutto di una modella in carrozzina alla settimana della moda

«Per le innumerevoli volte in cui tutti abbiamo gridato rispetto e pari rappresentanza. O per i tempi in cui altre persone parlano per noi, non con noi». Recita così la dedica social di Jillian Mercado, che su Instagram ha voluto celebrare la sua partecipazione alla settimana della moda di New York.

Un cerchio che si chiude per la modella e attrice 32enne, affetta da distrofia muscolare che, come ha raccontato nei suoi post, aveva partecipato alla sua prima sfilata circa 10 anni prima, nel 2012, ma nelle vesti di una “semplice stagista” nel settore della moda.

Non come modella dunque: questa volta invece ha sfilato lungo la passerella newyorchese del brand The Blonds vestita in un abito d’orato, completo anche di copricapo, rigorosamente in carrozzella.

La carriera

Prima di diventare una modella Mercado, americana di origini dominicane, ha studiato marketing al Fashion Institution of Technology, lavorando anche alla rivista Allure come stagista.

Il suo è stato un percorso lungo e faticoso, che ha richiesto grande determinazione, come ha sottolineato lei stessa: «Ho attraversato innumerevoli guerre assicurandomi che questo momento fosse esattamente come immaginavo attraverso ogni ostacolo a cui puoi pensare».

«La determinazione mi ha aiutato ad arrivare a questo momento e coloro che hanno creduto in me si sono assicurati che fosse perfetto come sapevo di poter essere», ha scritto sui social Mercado.

Instagram – Jillian Mercado

