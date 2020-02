Dimessa dopo controlli in ospedale, muore a 16 anni: da giorni accusava problemi di salute

Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta, sul suo letto, dai genitori la mattina di sabato 15 febbraio. È successo stamattina a Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto: stando alle prime informazioni, la 16enne da una decina di giorni accusava problemi di salute e perdita di peso. Ieri, in seguito a un malore, sarebbe stata portata in ospedale a Belcolle e dopo alcuni controlli dimessa. I carabinieri hanno già eseguito un sopralluogo nella sua abitazione.

Aperto fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Viterbo sta procedendo per omicidio colposo. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia che verrà svolta martedì presso l’ospedale di Viterbo. Verranno anche raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza.

«È stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della una giovane per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni. L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso», dice in una nota l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

