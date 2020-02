Klopp: «Juve favorita per la Champions, perché non ha 10 punti di vantaggio in serie A?»

L’allenatore dei Reds non ha dubbi. Ma non si spiega certi numeri…

L’investitura è autorevole. Arriva dal campione d’Europa in carica, Jurgen Klopp, e sinceramente sembra un giudizio pensato e ponderato che va ben oltre la gufata, fino a diventare, però, una involontaria ‘critica’ al campionato domestico dei bianconeri.

Jurgen Klopp è un istintivo, oltre che il miglior allenatore del Mondo stando alle ultime affermazioni nelle competizioni di settore. Sulla Juve non ha dubbi: ‘La Juventus è la favorita per la Champions League – dice l’allenatore dei Reds in una intervista al The Guardian -. Ha la rosa migliore che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Una roba pazzesca con giocatori di qualità. Non riesco a capire come non sia in testa alla classifica di serie A con 10 punti di vantaggio’.

Onore alla rosa, insomma, ma neanche l’head coach del Liverpool sa spiegarsi il perché dei troppi omissis in campionato dei bianconeri in relazione alla vastità di soluzioni dell’organico. Klopp parla, in particolare, anche della forza di Bayern Monaco e Psg, ma ricorda che ‘Noi possiamo battere tutti’.

