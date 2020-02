Britannico si lamenta per il controllo passaporti ad Amsterdam: «Non è la Brexit che ho votato». Non è colpa della Brexit

Il 13 febbraio 2020 il cittadino britannico “Colin Browning” pubblica sul suo account Twitter la foto della coda che ha dovuto affrontare per il controllo passaporti presso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam. L’utente si sfoga e scrive «Non è la Brexit che ho votato».

Il fatto che sia un cittadino britannico che ha votato a favore della Brexit e che debba affrontare i controlli come se fosse un extracomunitario ha fatto sorridere molti, infatti non sono mancate le risposte ironiche degli altri utenti. C’è da dire una cosa: la disavventura di Colin non dipendeva dalla Brexit.

Nel sito dell’aeroporto olandese è presente un articolo del 31 gennaio 2020 dal titolo «Brexit and beyond: what will change at Schiphol?» dove vengono spiegate le condizioni a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea:

None, is the short answer! After 31 January it will be business as usual. Once the British have officially left at the end of the month, there will be a transition period that is scheduled to last until 1 January 2021. This time will be used to negotiate the future relationship between the UK and the EU. While talks are ongoing, absolutely nothing will change for passengers arriving and departing from Schiphol.