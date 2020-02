Atalanta-Valencia, arbitra Oliver: quello del ‘Bidone…’

Michael Oliver per Atalanta-Valencia, l’andata degli Ottavi di Champions League in programma dopodomani a San Siro. Detto così, nulla di notiziabile se non fosse che il fischietto inglese è l’arbitro che ha mandato due anni fa Buffon su tutte le furie nell’ormai celebre quasi remontada della Juve a Madrid (1-3).

Il Real segnò il gol della qualificazione al 97° minuto grazie a un rigore di Ronaldo, oggi juventino, causato da un fallo di Benatia. A fine gara Buffon esplose con una frase diventata virale: «L’arbitro ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore» disse il portiere della Juventus, assurgendo a meme vip su tutti i social.

L’episodio rischiò di essere il congedo di Buffon dalla Champions League. Così non è stato, ma rigore e post partita sono diventati elementi storici. Oliver, 35 anni, ha già 14 direzioni all’attivo nella massima competizione calcistica continentale, e pure altre polemiche: vedi sfuriata di Pep Guardiola per due rigori non concessi in un Liverpool-City di Premier League. Precedenti tormentati.

