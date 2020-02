Roma darà la cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo: «Esempio di coraggio e tenacia»

La prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo. La decisione arriva dopo il voto all’unanimità espresso il 18 febbraio dall’Assemblea capitolina.

«Sarà un onore per me conferire quanto prima quest’onoreficenza a Manuel, grande esempio di coraggio e tenacia», ha detto la sindaca della Capitale.

Bortuzzo era rimasto gravemente ferito a febbraio 2019 durante una sparatoria avvenuta all’Axa, quartiere di Roma. A sparare, due ragazzi: Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. Dopo il ferimento, le notizie per Manuel si erano fatte sempre più drammatiche, tanto che i medici avevano escluso la possibilità che potesse tornare a camminare.

Poi la notizia, nel novembre scorso, data proprio dal ragazzo. Manuel aveva spiegato che la lesione midollare provocata da un colpo di pistola non era completa, come inizialmente diagnosticato, e che sta lavorando su quella piccola speranza. «L’ho tenuto per me, mi sono dato dieci anni», aveva detto.

Leggi anche: