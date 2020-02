Omicidio Cerciello Rega, mistero sulle intercettazioni dei due americani: omissioni ed errori nella traduzione

Bank (banca) diventa tank (macchina militare). Omessi o cambiati alcuni passaggi delle intercettazioni, quelli da cui emergerebbe che Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth non sapessero la sera dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega di avere davanti due carabinieri. Gli inquirenti si difendono che la traduzione delle intercettazioni è stata affidata a un perito individuato dal magistrati. Ma perché le omissioni?

C’è un nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Cerciello Rega, e a riportarlo è Fiorenza Sarzanini sulle pagine del Corriere della Sera. È il 2 agosto 2019, è passata una settimana dall’omicidio. Elder incontra il padre e un legale, e gli racconta quanto successo quella sera. Le traduzioni errate riguardano un passaggio cruciale: la consapevolezza del ruolo delle due persone che si sono avvicinate ai due giovani americani.

I due giovani hanno sempre negato di essere stati a conoscenza che Cerciello e Varriale fossero uomini delle forze dell’ordine, gli inquirenti invece hanno sin da subito messo in dubbio questa versione portando come prova proprio quelle traduzioni. È così che «making motions to the Court» da «presentare istanze alla Corte» diventa «cercare di vincere la simpatia della Corte, giocare sulle emozioni».

«When I called mum and told her…police station and they’re saying I killed a cop» da «Ho chiamato mia madre e le ho detto di trovarmi in una stazione di polizia e che avevo ucciso un poliziotto» diventa «Ho chiamato a casa dicendo di aver fatto la decisione sbagliata colpendo un poliziotto».

Così come non c’è traccia della frase: «They didn’t show anything, didn’t say anything», cioè «Non hanno mostrato nulla, non hanno detto nulla». E nemmeno della frase in cui Elder dice di aver confessato soltanto dopo aver scoperto che si trattasse di un carabiniere. Sono stati i legali di Elder a chiedere di riascoltare i nastri e ripetere la traduzione. Ora bisognerà chiarire il perché di quelle omissioni e dei cambiamenti.

