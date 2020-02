Omicidio Cerciello Rega, parte il processo ai due americani: in aula anche Varriale, la vedova e i genitori di Elder

Comincia oggi, 26 febbraio, il processo in Corte d’Assise per l’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio scorso a Roma. Imputati i due cittadini americani Finnegan Lee Elder e Natale Christian Hjorth.

«Sono ragazzi, hanno vent’anni, evitiamo il caos». Comincia così l’udienza, con un appello da parte della presidente della giuria ai giornalisti. Capelli corti, entrambi. Finnegan sembra terrorizzato. Gabriel é una maschera. «È un fatto di cronaca rilevante e non posso negare l’accesso alle telecamere. Ma chiedo agli imputati se vogliono farsi riprendere o meno», dice la presidente. No, Finnegan no. Natale Hjorth invece acconsente. Le immagino del dibattimento potranno essere diffuse solo dopo la sentenza «per assicurare un lavoro sereno alla Corte».

Decisive saranno le testimonianze, rilasciate al Nucleo investigativo, di quattro persone. Il ministero della Difesa e quello dell’Interno chiederanno di costituirsi parti civili.

Il cameriere

Prima di tutto – come ricostruisce la Repubblica – le parole di un cameriere di 23 anni che vive e lavora a pochi metri dal luogo in cui si è consumato il delitto. E che quella sera stava passeggiando il suo cane quando ha visto «due giovani correre, come se fossero spaventati, verso l’hotel».

I senza fissa dimora

Poi ci sono le testimonianze, in realtà assai lacunose, di due senza fissa dimora. Il primo ha spiegato che, pur trovandosi ad appena 10 metri dal luogo del delitto, stava dormendo: si è svegliato solo per le «sirene dei soccorsi». Il secondo, invece, sentito solo due settimane dopo, ha raccontato di essere stato «svegliato dalle voci di due giovani», di aver visto dopo «5 minuti l’arrivo di altri due uomini che si fermavano a parlare con i due giovani» e poi «dopo un breve colloquio, uno dei due è diventato aggressivo facendo indietreggiare il più grosso dei suoi interlocutori». Poi, però, va a dormire e il suo racconto si ferma qui.

La ragazza del piano di sopra

Infine c’è una giovane che vive al secondo piano del palazzo di fronte al luogo del delitto. Lei è stata svegliata da un uomo che «gridava più volte il nome Mario e che diceva “Mario, mi senti” e poi ha udito la parola “sangue”». All’arrivo dell’ambulanza, la donna avrebbe sentito «voci di persone che colloquiavano in modo agitato e una donna che ha esclamato “è un ragazzo africano”». E questo punto andrà chiarito anche alla luce del presunto depistaggio sugli autori del delitto.

La vedova

È «il settimo mese del barbaro assassinio di mio marito Mario, credente, valoroso Carabiniere, che aveva dedicato la propria vita cristiana al servizio del prossimo e in particolare degli ultimi, assassinio che non può e non deve restare impunito», ha scritto ieri in una nota la vedova di Cerciello, Maria Rosaria Esilio. C’è anche lei in aula stamane a Roma, mentre l’udienza non è ancora cominciata. Presente pure Andrea Varriale, il collega che era con Cerciello la notte dell’omicidio.

