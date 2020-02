Germania, auto contro una parata di carnevale: più di 30 i feriti (anche bambini)

Un’auto è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca e ha provocato più di 30 feriti. Lo riporta la Dpa. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. L’autista del veicolo è stato arrestato: lo riferisce la polizia, presente con molti mezzi sul posto.

Le autorità hanno quindi deciso di interrompere e annullare tutte le sfilate di carnevale in Assia.

La polizia finora non ha fornito ulteriori precisazioni sulla dinamica dell’incidente. Non è stato ancora determinato se il conducente abbia deliberatamente guidato tra la folla o se abbia perso il controllo del velivolo.

A quanto riferisce l’emittente Hessischer Rundfunk, alcuni testimoni affermano che l’automobile piombata a Volkmarsen, in Assia, sulla folla di un corteo di carnevale avrebbe dato gas partendo da circa 30 metri di distanza.

Da parte loro gli inquirenti finora non sono stati in grado di dire se l’autista abbia preso intenzionalmente di mira la folla che assisteva al corteo oppure se si tratti di un incidente. «È ancora troppo presto» per fare questo tipo di valutazioni, ha detto una portavoce della polizia.

Le forze dell’ordine hanno anche pregato la popolazione e i media «di non diffondere segnalazioni non accertate». Volksmarsen è una cittadina di circa 6800 abitante nel distretto Waldeck-Frankenberg, che si trova a circa 30 chilometri di distanza da Kassel.

Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell’Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese.

