‘Ndrangheta, 65 arresti in Calabria: c’è anche un consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Le accuse vanno dall’associazione per delinquere di tipo mafioso, a vari reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

C’è anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Domenico Creazzo, eletto nella consultazione elettorale del 26 gennaio scorso e sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, tra le 65 persone arrestate dalla Polizia nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e in corso dalla prime ore di questa mattina, 25 febbraio. La Procura ha disposto l’esecuzione di 65 ordinanze di custodia cautelare a carico di capi storici e affiliati della cosca Alvaro, considerata tra le più attive e potenti dell’organizzazione criminale. Per 53 delle persone coinvolte è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre le restanti 12 sono ai domiciliari.

L’operazione ha riguardato le province di Ancona, Perugia e Reggio Calabria. I carabinieri, che hanno collaborato alle indagini, hanno eseguito un fermo, disposto dalla procura distrettuale antimafia di Ancona, nei confronti di tre professionisti marchigiani e di un imprenditore calabrese accusati dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi con l’aggravante mafiosa. Inoltre, sono in corso decine di perquisizioni con l’impiego di oltre cento carabinieri.

Le accuse

I capi d’accusa vanno dall’associazione per delinquere di tipo mafioso, vari reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale, reati aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta, nonché di scambio elettorale politico mafioso. La cosca Alvaro, secondo quanto è emerso da numerose inchieste della Dda di Reggio Calabria, controlla le attività criminali in una vasta area della provincia reggina, comprendente i comuni di Sinopoli, San Procopio, Cosoleto, Delianuova e zone limitrofe.

