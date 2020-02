Usa, sparatoria a Milwaukee: «Almeno 7 morti»

Sono sette i morti nella sparatoria avvenuta in un edificio della compagnia di bevande Molson Coors, nella città Usa di Milwaukee, nello stato del Wisconsin. Secondo i media locali un uomo avrebbe aperto fuoco prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine.

L’identità del killer per il momento è ancora sconosciuta. Pochi minuti dopo l’irruzione del killer la compagnia ha notificato i propri dipendenti di quanto stesse accadendo, ordinando loro di trovare un posto sicuro dove nascondersi. Un gesto tempestivo che potenzialmente ha salvato molte vite.

This was a little earlier @MilwaukeePolice racing down to @MolsonCoors where investigating active shooter in the area @tmj4 pic.twitter.com/VLqnySkDbd