Urgente: la Lombardia propone scuole chiuse anche la prossima settimana

A quanto si apprende la Regione Lombardia ha dato al governo nazionale parere favorevole al prolungamento della misura di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la prossima settimana per l’emergenza coronavirus. A Milano si dà per molto probabile che le autorità centrali concordino con questa impostazione. Il via libera – nel caso- potrebbe arrivare già stasera. Intanto, la chiusura delle università lombarde è già certa, essendo stata decisa in autonomia dalla conferenza dei rettori della regione, fino al 7 marzo.

