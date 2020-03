Ronaldo, la visita al Real e gli spifferi di mercato

La bomba l’ha lanciata Edu Aguirre, giornalista amico di Vinicius, l’attaccante del Real che ieri ha steso il Barcellona. Secondo il reporter non è escluso che Cristiano Ronaldo possa prima o poi tornare al Madrid: ‘Quello che ha sentito dalla gente Cristiano è stato incredibile – dice Aguirre -. Lui è madridista, sono sicuro che ha sentito la voglia di tornare al Real. Ora è concentrato sulla Juve, contento lì. Darebbe la vita per vincere la Champions alla Juve, nessuno lo sposta da lì, ma il futuro non lo conosce nessuno’.



Ronaldo, per quanto raccontato dallo stesso Vinicius, sarebbe sceso negli spogliatoi del Bernabeu tra primo e secondo tempo per caricare la squadra. Anche per questo l’attaccante brasiliano ha festeggiato alla Cr7 il gol del momentaneo 1-0.

Foto di copertina Ansa