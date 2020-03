Coronavirus, Gerusalemme abbraccia l’Italia. Messaggio sulle mura della Città Vecchia: «Siamo con voi» – Il video

Da Gerusalemme arriva solidarietà all’Italia. Questa sera le mura della Città Vecchia sono state illuminate con un messaggio dedicato al nostro Paese: «Italia, Jerusalem stands with you». Accanto alle poche parole, un enorme tricolore italiano come fosse un abbraccio, a voler esprimere «vicinanza, solidarietà e sostegno all’Italia in questi tempi di sfida». La proiezione è stata replicata lungo gran parte del perimetro delle mura della Città Vecchia. Stesso spettacolo si è visto nel Comune di Petach Tikva, nel centro di Israele, dove a essere stato illuminato con la bandiera italiana è stato l’ufficio del Comune.

Todà Rabà, Israel, for your closeness, solidarity & support in such challenging times! A special thanks to @IsraelinItaly for launching the initiative & all institutions in Israel embracing it 🇮🇱❤️🇮🇹 #andratuttobene #coronavirus #COVIDー19 #Italy @MayorOfTelAviv @TelAviv @PtMuni pic.twitter.com/rVFwYPCqpH