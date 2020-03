Sondaggio Swg, stabile Fratelli d’Italia al 12%. Cresce il Partito Democratico, sale anche la Lega

I dem fatto un balzo in avanti di quasi un punto percentuale. Ancora in calo il M5S

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Swg per tgLa7 la Lega ha registrato un trend positivo nell’ultima positiva, guadagnando 0,4 punti percentuali portandosi al 31% nelle intenzioni di voto degli italiani. È boom per il Partito Democratico che passa dal 19,6 al 20,5%.

Andamento negativo per il M5S che scende dal 13.4 al 13.2. Invariato il dato per Fratelli d’Italia, stabile al 12%. In calo invece Forza Italia che perde 0,2 punti, fermandosi a un 5.3%. Trend negativo anche per Italia Viva di Matteo Renzi che scende sotto il 3,5% nelle intenzioni di voto.

A seguire troviamo Azione di Carlo Calenda stabile rispetto a sette giorni fa. Più Europa che vede una crescita minima, passando dal 2,3 al 2,4%. In calo i verdi e Altra Lista. Cambiamo di Toti rimane fermo attorno al 1%.

