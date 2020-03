Coronavirus. Il video della persona trovata morta in una panchina a Bergamo? No! La storia è diversa

Circola un video dove una persona distesa in una panchina viene controllata da due operatori sanitari con le tute protettive contro il coronavirus. Secondo il tweet dell’account @LaPazColombiani sarebbe stato ripreso a Bergamo sostenendo, inoltre, che si tratti di una persona trovata morta per strada «come a Wuhan».

Non si tratta di Bergamo, ma in provincia di Salerno. Il video venne pubblicato il 18 marzo 2020 da L’Occhio di Salerno in un articolo dal titolo «Salerno, ragazza si accascia su una panchina e viene soccorsa a Pastena. Il tampone per il coronavirus è negativo: aveva la bronchite». Stessa storia riportata anche da Salernotoday.it.

Il fatto è avvenuto a Pastena, in provincia di Salerno, in Piazza Caduti Civili di Brescia. La ragazza nella panchina, una volta soccorsa, era stata medicata e portata al pronto soccorso. La giovane aveva una forte anemia e bronchite, ma è risultata negativa al tampone e non ha il Covid-19.

