Coronavirus e Whatsapp. Il falso decreto del Presidente del Consiglio «riduzioni stipendi pubblici alte cariche»

Circola online, e in particolare via Whatsapp, un documento PDF con un falso decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Governo che ridurrebbe gli stipendi pubblici delle alte cariche a 600 euro al mese durante l’emergenza Coronavirus.

La prima pagina del falso documento diffuso online.

Per prima cosa non vi è alcun riscontro all’interno del sito della Gazzetta Ufficiale, ma risulta un falso evidente visto che mancano diversi elementi e sono presenti alcuni errori grafici. Riporto di seguito il confronto tra il falso documento (a destra) quello vero del 24 marzo 2020.

A sinistra la vera Gazzetta Ufficiale, a destra il falso documento.

Risulta facile notare ad occhio nudo che manca l’indicazione dell’anno e del numero della Gazzetta (alto a destra), così come le intestazioni risultano diverse dove nel documento falso è schiacciata e il font sembra diverso. Non solo, in alto è presente una scritta «edizione straordinaria» che non risulta sia corretta in quanto dovrebbe riportare la scritta «Serie generale». C’è un’ultima curiosità e cioè il programma con il quale è stato creato il file PDF, Ilovepdf.com.

I files PDF della Gazzetta Ufficiale vengono generati con un altro programma e il creator è chiaramente indicato come «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

Evitate di creare imitazioni del genere se non volete avere problemi con la legge. Non solo, state attenti nel condividere e aprire con leggerezza files che vi inviano anche via email in questo periodo, potrebbero contenere virus informatici.

