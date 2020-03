Un incendio è scoppiato all’ultimo piano del Palazzo di giustizia di Milano. I vigili del fuoco sono impegnati con 18 squadre per domare le fiamme. A essere colpito è il settimo piano, dove si trova l’archivio. Nell’edificio non dovrebbe esserci nessuno, considerando le limitazioni alle attività per le disposizioni sull’emergenza Coronavirus e la chiusura comunque del fine settimana. Al momento non risultano feriti.

