Il manoscritto di “Hey Jude” dei Beatles venduto per più di 900mila dollari

Paul McCartney ci scrisse a mano le parole della famosa canzone Hey Jude. Ora quel “foglio di carta” è stato venduto per 910mila dollari a un’asta organizzata in occasione del 50esimo anniversario della separazione dei Beatles. L’asta si è tenuta online a causa dell’emergenza Coronavirus. Il testo della canzone è stato venduto a un importo superiore cinque volte quello stimato a monte della vendita.

“Hey Jude” era stata scritta da McCartney dopo un’altra separazione: quella del suo compagno di band John Lennon con la sua prima moglie Cynthia. La canzone è nata per confortare il figlio di Lennon durante il divorzio del genitori ed era inizialmente intitolata “Hey Jules”

SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit “Hey Jude” written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.



Sold today in our special "All Beatles" live auction at https://t.co/sIaddGvvQg.#TheBeatles #JuliensAuctions #Auction pic.twitter.com/fxnN6NgpKm