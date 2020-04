Coronavirus, tutte le notizie della notte – Trump ferma i fondi per l’Oms: «I loro fallimenti sono costati vite umane». Negli Usa giorno nero: oltre 2 mila morti in 24 ore

Salgono a circa 26 mila le vittime negli Usa, mentre nel mondo il totale dei contagi va verso i 2 milioni. Preoccupa l’aggravarsi della situazione in America Latina, dove in due giorni gli infettati sono cresciuti di 12 mila unità

Sono quasi due milioni i contagiati dal Coronavirus nel mondo, con 1.982.281 casi conteggiati dalla Johns Hopkins University e 126.722 morti. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 609.407 infettati e 26.041 decessi, seguiti dalla Spagna con 174.060 casi e 18.255 vittime. Peggiore il bilancio in Italia con 21.067 morti e finora 162.488 casi.

Stati Uniti

EPA/JUSTIN LANE | Paramedici soccorrono un paziente all’Elmhurst center hospital nel Queens, a New York

È il giorno più nero per gli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, con 2.228 vittime registrate nelle ultime 24 ore con circa 26 mila morti finora. Si aggrava il bilancio a New York, che vede salire la cifra dei morti in un giorno di 3.700, dopo che le autorità locali hanno incluso nel calcolo chi non era stato testato, ma che è morto con i sintomi tipici del Covid-19. Secondo le cifre del Dipartimento della Salute comunale, il totale delle vittime in città è cresciuto a oltre 10 mila, poco meno della metà dell’intero Paese. E mentre cresce lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e il governatore di New York Andrew Cuomo, con quest’ultimo contrario a una possibile riapertura delle attività già da maggio, la Casa Bianca conferma che i piani per le ripartenze da concordare con i singoli Stati sono quasi pronti. Secondo Trump, alcuni Stati potrebbero ripartire già dal 1 maggio ma «i governatori devono assicurare il ritorno al lavoro in sicurezza – ha detto il presidente Usa – Vogliamo tornare dove eravamo, seduti uno accanto all’altro».

Strappo con l’Oms

Come annunciato nei giorni scorsi, Trump ha sospeso i finanziamenti americani all’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di aver «fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul Coronavirus», se non addirittura false, con ritardi e «insabbiamenti» che sono costati vite umane. Trump ha ricordato come gli americani versano circa 500 milioni di dollari ogni anno all’Oms, mentre la Cina appena 40, e ora gli Stati Uniti «hanno forti dubbi sul fatto che sia stato fatto un buon uso della generosità americana», ha aggiunto Trump.

Giappone

Ansa/Il primo ministro giapponese Shinzo Abe

Per far fronte all’emergenza sia sanitaria che economica relativa al Coronavirus, in Giappone i parlamentari hanno deciso di tagliarsi gli stipendi del 20% per la durata di un anno. Le decurtazioni in busta paga avranno effetto già dal prossimo mese. In base alla legge attuale un rappresentante della Dieta nipponica, percepisce un compenso di 1.294.000 yen al mese, pari a poco più di 11.000 euro. «Comprendiamo le difficoltà dei cittadini e i problemi in cui versano le aziende, ed è importante che la nostra categoria e la comunità si uniscano per combattere assieme la battaglia contro il Coronavirus», ha detto Hiroshi Moriyama, il capo della Comunicazione della Dieta per il partito alla guida del governo.

America Latina

EPA/Joedson Alves | Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro

Preoccupa la situazione dei contagi in America Latina dove i casi totali sono arrivati a 72.024 e le vittime a 3.203. Secondo i dati sviluppati dall’Ansa in base ai conteggi di 34 territori e nazioni latinoamericani, solo due giorni fa era stati registrati 60.300 casi e 2.503 vittime. Il Paese più colpito è il Brasile, dove c’è quasi un terzo dei contagiati e la metà dei morti, con non pochi dubbi sull’attendibilità delle statistiche ufficiali. Solo In Brasile ci sono infatti 25.262 contagiai, mentre le vittime sono 1.532. Segue il Perù con 10.303 e 203 morti e il Cile con 7.917 infettati e 92 morti. Entrambi hanno nelle ultime ore superato l’Ecuador (7.603 e 369) che continua comunque ad essere il Paese più colpito in rapporto alla sua popolazione. Nelle posizioni successive si collocano il Messico (5.014 e 332), Panama (3.472 e 94), la Repubblica Dominicana (3.286 e 1183), la Colombia (2.852 e 112) e l’Argentina (2.277 e 102).

Il parere degli esperti:

Leggi anche: