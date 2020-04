Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: almeno dieci vittime. Morti anche il killer e una poliziotta

Sarebbero almeno dieci le vittime di una sparatoria andata avanti per 12 ore che ha coinvolto diverse zone della Nuova Scozia, in Canada. Stando a quanto reso noto dai media locali, il killer, un dentista di professione, si era travestito da agente e aveva modificato la sua auto per farla somigliare a quella della polizia. L’uomo è stato identificato come Gabriel Wortman, 51 anni. Non si conoscono, per il momento, le ragioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo.

La sparatoria ha avuto inizio a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, in Nuova Scozia. Da qui è cominciata la fuga dell’uomo. In una cantina di questa località sono stati trovati diversi cadaveri. Tra le persone rimaste uccise, anche una poliziotta: Heidi Stevenson, 23 anni di servizio e madre di due ragazzi.

«Il mio cuore è con tutti coloro che sono rimasti colpiti in questa terribile situazione», ha twittato il premier canadese Justin Trudeau una volta conosciuto il bilancio della sparatoria.

