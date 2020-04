«Times Like These». Anche i Foo Fighters in campo contro il Coronavirus: il brano con tanti big della musica mondiale

Una parata di artisti per un grande live lounge domestico. La Bbc ha chiamato a raccolta grandi artisti britannici e non per un evento in sostegno dell’associazione Bbc Children in Need e Comic Relief per raccogliere fondi a favore della lotta al Coronavirus e per sostenere gli sforzi sanitari.

Protagonista dell’evento il brano dei Foo Fighters Times Like This e una cover registrata e filmata dagli artisti nelle loro case grazie alla produzione di Ivor Novello Frase T.Smith, già vincitore di numerosi Grammy per la sua collaborazione con artisti del calibro di Adele, Dave, Stormzy e molti altri.

Presenti, oltre agli stessi Foo Fighters, anche i Bastille, Ellie Goulding, Dua Lipa, Jess Glynne, i Biffy Clyro, Sean Paul, Rita Ora, Chris Martin e molti altri. «Sono onorata di unirmi a una così grande formazione per lo speciale Times Like These: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge – ha detto l’artista britannica Ellie Goulding -. Più che mai è importante ricordare il ruolo prezioso che ognuno di noi deve svolgere portando speranza, coraggio e forza l’uno all’altro. Spero che questa pista porti conforto in un momento così difficile».

