Coronavirus, tutte le notizie della notte – Calano per un giorno i morti negli Usa. Trump senza esperti al briefing, dietro l’idea sulla candeggina spunta la lettera di un predicatore

Stati Uniti

EPA/Chris Kleponis | Il vicepresidente Usa Mike Pence

Gli Stati Uniti registrano il dati più basso sui decessi per Coronavirus nelle ultime tre settimane, con 1.258 morti nell’ultimo giorno per un totale di 51.017. Un calo che al momento non indica una tendenza in discesa, secondo l’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, finché non sarà eventualmente confermato dai dati dei prossimi giorni. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia, con 890 mila contagiati dall’inizio dell’emergenza. Cifra spiegata dal vicepresidente Usa Mike Pence con l’elevato numero di test effettuati, passati da 80 mila tamponi di un mese fa ai cinque milioni di oggi.

Nell’emergenza americana irrompe la notizia della morte di una neonata di 5 mesi a New York, figlia di un vigile del fuoco che è morta dopo un mese di cure in un ospedale del Bronx. La bambina era stata ricoverata con febbre alta e soffriva di problemi cardiaci. È una delle vittime più giovani registrate negli Usa, dove dal 2 aprile sono morti tre bambini tra uno e 14 anni.

La cura di candeggina

EPA/Chris Kleponis | Il presidente Usa Donald Trump durante l’ultimo briefing sull’emergenza Coronavirus

È stato un briefing più rapido e stringato dei precedenti l’ultimo tenuto da Donald Trump per l’appuntamento quotidiano con la stampa per l’emergenza. Il giorno dopo l’uscita del presidente Usa che ha parlato di una cura da sperimentare sull’uomo a base di candeggina, erano assenti i due esperti della task force, il virologo Anthony Fauci e Deborah Birx. Dopo le dichiarazioni di Trump che hanno scatenato inevitabili polemiche, anche Fox news, tra le più vicine alle posizioni del presidente Usa, ha dovuto ribadire l’invito al pubblico a evitare cure fai da te con iniezioni di candeggina. Un’idea che secondo diversi media sarebbe venuta al capo della Casa Bianca da una lettera di un predicatore della Florida, Mark Grenon, che sarebbe anche il produttore di una «cura miracolosa» proprio a base di candeggina.

Canada

EPA/ANDRE PICHETTE | Passeggeri con le mascherine nell’aeroporto di Montreal

Peggiorano i rapporti tra Pechino e Ottawa dopo che il governo canadese ha stabilito che un milione di mascherine Kn95 importate dalla Cina non possano essere utilizzabili, secondo gli standard di sicurezza canadesi. In Canada sono morti finora per la pandemia 2.302 persone, con 43.888 casi registrati. La Public health agency of Canada ha dichiarato che le mascherine potrebbero essere utilizzate solo in contesti non sanitari, perché «non conformi alle specifiche per le strutture sanitarie». Considerando che buona parte della produzione mondiale di mascherine è cinese, il Canada sta cercando di aumentare la produzione locale, coinvolgendo anche la General motors, che si prepara a produrre circa un milione di mascherine al mese.

