L’immagine di un cecchino che spara «a uno che canta Bella ciao dal balcone»: bufera sul post del consigliere leghista di Sarzana

Bufera sul capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Sarzana (Comune di 21mila abitanti della provincia di La Spezia, in Liguria) Emilio Iacopi, brigadiere dei carabinieri, che – così come denunciato dalla capogruppo di Italia Viva, Federica Pecunia – in occasione della giornata della Liberazione ha condiviso su Facebook un post con due cecchini (in realtà protagonisti del film American Sniper) e la scritta «Edificio giallo, terzo piano, secondo balcone da sinistra. C’è uno che canta Bella ciao». Una frase che non lascia spazio ad altre interpretazioni: un cecchino chiamato a sparare contro coloro che osano intonare il canto partigiano. Proprio ieri in tanti, in tutta Italia, si sono affacciati ai davanzali delle finestre di casa per cantare Bella ciao in tempi del lockdown causa emergenza Coronavirus.

Queste le parole della capogruppo di Italia Viva che, rivolgendosi alla sindaca di Sarzana, ha scritto: «Signora sindaco, abbiamo appreso dai giornali che ha celebrato il 25 aprile insieme ad Anpi. Le segnalo che un consigliere della sua maggioranza, Emilio Iacopi, ha ritenuto di condividere l’immagine di un cecchino che puntava il mirino contro una persona che dal balcone intonava Bella Ciao. Come saprà, l’Anpi ha invitato tutti a celebrare il 25 aprile in modo virtuale cantando dai balconi Bella ciao. Era l’azione che sostituiva la manifestazione nazionale di Milano. Non ritiene sia doveroso prendere le distanze da un consigliere comunale della sua maggioranza che condivide un post così grave e che si pone in così netto contrasto con i valori che si ricordano nella giornata del 25 aprile?».

E la sindaca Cristina Ponzanelli ha risposto così: «È imbarazzante persino dover stigmatizzare Iacopi che pubblica un meme decisamente riprovevole, a cui consiglio di passare meno tempo su Facebook a pubblicare sciocchezze e più a lavorare nell’interesse di Sarzana».

Non era la prima volta

Già nell’agosto del 2019, Emilio Iacopi aveva attaccato, sempre con un post sui social, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrivendo «traditore della patria».

