Hanno superato i 4 milioni e mezzo i casi di contagio da Coronavirus nel mondo, mentre il bilancio delle vittime è salito a più di 300mila secondo i dati della John Hopkins University. Il Paese più colpito sono ancora gli Stati Uniti con 1 milione e quasi 500mila casi. Il numero dei morti è di 89mila. Tra le Nazioni con il maggior numero di casi seguono la Russia, il Regno Unito e il Brasile.

America Latina

EPA/Fernando Bizerra/San Paolo, Brasile

Nessuna frenata di contagi in America Latina. In meno di tre giorni – secondo una stima dell’ANSA – i casi positivi sono cresciuti di 77mila unità, superando il mezzo milione e raggiungendo quota 501.954. Il bilancio delle vittime è invece di 28.523. Il Brasile continua a essere il Paese più colpito con il 45% dei contagi e oltre la metà dei morti (15.633). Il Brasile è inoltre salito al quarto posto nel mondo dietro a Stati Uniti, Russia e Regno Unito, superando così la Spagna. Seguono Perù con 88.541 casi contagi e 2.523 morti, e Messico (47.144 e 5.045).

Stati Uniti

EPA/JUSTIN LANE/New York, Stati Uniti

Oltre oceano gli Stati Uniti continuano a registrare migliaia di casi. Nelle ultime 24 ore il bilancio dei contagi è aumentato di 25mila unità e di altre 1.224 vittime. In tutto le persone contagiate sono almeno 1.467.884 mentre il bilancio delle vittime è salito a 88.754.

Obama: «Trump non sa quello che fa»

EPA/FAZRY ISMAIL

Giappone

EPA/FRANCK ROBICHON/Diamond Princess

Dopo 4 mesi la nave da crociera Diamond Princess ha lasciato la baia di Yokohama, a sud di Tokyo, in Giappone, dove a inizio febbraio era stata messa in quarantena con 3.700 passeggeri a bordo, registrando più di 700 contagi da Coronavirus e 13 morti. In seguito al completamento del periodo di sanificazione in base alle linee guida del ministero della Salute giapponese, la nave si dirigerà ora in Malesia per consentire all’equipaggio di ritornare a casa. Carnival Japan ha comunicato che le crociere a bordo della Diamond Princess lungo l’arcipelago giapponese saranno sospese fino al primo ottobre, mentre non sono state ancora prese decisioni sull’effettivo utilizzo della nave in futuro. Alla guida dell’imbarcazione – con passeggeri da 565 nazioni diverse – si trovava il comandante italiano Gennaro Arma, assieme a 15 membri italiani dell’equipaggio, tutti risultati negativi al secondo test.

India

EPA/SANJEEV GUPTA/Bhopal, India

Sono quasi 5mila i nuovi casi di contagio registrati in India nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero della Salute, in totale i casi positivi sono 90.927, comprese 2.872 vittime. In soli due giorni l’India ha visto un aumento dei casi da 80.000 a 90.000.

