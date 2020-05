Il governatore Fontana sotto scorta dopo le minacce sul web e i murales «assassino»

Dopo il viceministro Pierpaolo Sileri, anche il governatore Attilio Fontana finisce sotto scorta dopo le minacce da parte di chi non condivide la gestione da parte della Regione Lombardia dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta La Stampa, la misura – un provvedimento di quarto livello che prevede un’auto di scorta con un agente – è stata decisa dalla prefettura di Varese, dopo che «il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente».

Da settimane il governatore riceve minacce sui social, il suo avvocato ne ha raccolte decine. Poi ci sono i murales, almeno due, con la scritta «Fontana assassino», su cui è stata aperta un’indagine. Uno comparso in via Vittorelli, l’altro nella zona della Bovisa. Le accuse e le critiche più dure verrebbero per la gestione delle Rsa, c’è chi lo ha minacciato, ritenendolo responsabile dei morti.

