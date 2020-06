Coronavirus, tutte le notizie della notte – Dati shock negli Usa: il 43% dei morti nelle case di riposo. In Brasile 38 mila nuovi contagi in un giorno

L’indagine del New York Times ha fatto emergere un lato ancora nascosto dell’emergenza sanitaria nelle strutture per anziani americane. In America Latina la pandemia cresce a ritmi di decine di migliaia di contagi ogni giorno

Si avvicina alla soglia dei 10 milioni di contagi nel mondo la stima della John Hopkins University, che calcola 9,953 milioni di casi e 498.178 vittime a livello globale. Primo Paese più colpito sono gli Stati Uniti con 2,5 milioni di infezioni e 125 mila morti, seguito dal Brasile costantemente in seconda posizione con 1,3 milioni di casi e oltre 57 mila decessi.

Usa

NEW YORK TIMES | La mappa sui decessi nelle strutture per anziani negli Stati Uniti

Mentre negli Stati Uniti la pandemia di Coronavirus continua a crescere superando i 2,5 milioni di casi e i 125 mila morti, un’analisi dei dati del New York Times dimostra che il 43% delle vittime nel Paese dall’inizio della pandemia è avvenuto nelle case di riposo e in altre strutture di assistenza a lungo termine per anziani. Sono almeno 54 mila le vittime tra gli ospiti delle case di riposo e lavoratori.

Solo dal 26 giugno, il virus ha infettato più di 282 mila persone in circa 12 mila strutture. Sul totale dei casi negli Stati Uniti, quelli nelle strutture per anziani rappresenta l’11%. Un dato che aumenta sensibilmente dall’analisi dei singoli Stati: in 24 realtà statali, il numero di vittime di ospiti e lavoratori delle strutture rappresenta almeno la metà dei decessi complessivi per Coronavirus.

America Latina

MICHAEL DANTAS / AFP | Un’operatrice di Medici senza frontiere visita un bambino della tribù Warao, il secondo gruppo indigeno più numeroso del Venezuela, a Manaus, in Brasile

Va sempre peggio l’andamento della pandemia in America Latina, dove i contagi sono cresciuti in un giorno di oltre 63 mila, per un totale di 2.421.046, e le vittime di 2.506, in tutto 110.457, come confermano i dati della John Hopkins University. C’è sempre il Brasile a segnare il passo, con 1.109 decessi e 38.693 contagi nelle ultime 24 ore. Come riporta il ministero della Salute brasiliano, il totale nel Paese è ora di 1,3 milioni di casi e 57.070 morti, un dato secondo a livello mondiale solo agli Stati Uniti.

A pesare nell’andamento della pandemia in America Latina c’è poi la situazione in Perù, dove i contati sono saliti a 275.989 e i decessi a 9.135, seguito dal Cile con 267.766 contagi e 5.347 morti.

