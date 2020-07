Coronavirus, i contagi sopra quota 200, trenta le vittime. E con le vacanze tornano i casi in Sicilia – il bollettino della protezione civile

Crescono i guariti: +634 per un totale di 191.083. Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 15.060, -195 in 24 ore

Il bollettino del 2 luglio

L’epidemia di Coronavirus non molla la presa: stando all’ultimo bollettino fornito dalla Protezione civile i casi positivi in Italia sono +201 rispetto a ieri, per un totale di 240.961. Un incremento più o meno in linea con gli scorsi giorni: ieri erano stati registrati 187 casi, il giorno prima 175. Anche il numero di vittime da Covid non scende: sono +30 rispetto a ieri per un totale di 34.818.

In miglioramento il numero di pazienti in terapia intensiva, 82 in totale, -5 rispetto a ieri. Stesso ragionamento per quanto riguarda i pazienti ricoverati – sono 963 in totale (ieri erano 1.025) – e per i pazienti in isolamento domiciliare 14.015 (ieri erano 14.143). Stando ai dati di oggi, il numero di persone attualmente positive al virus in Italia è 15.060, -195 rispetto a ieri. Aumentano infatti i guariti: 191.083, +634. Questo a fronte di 55.243 tamponi eseguiti in 24 ore, per un totale di 5.498.719.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: