Coronavirus, i contagi crescono ancora (+187), più che dimezzate le guarigioni nelle ultime 24 ore (sono 469) – Il bollettino della protezione civile

Il bollettino del 1° luglio

Dopo i 175 casi fatti registrare ieri, il monitoraggio sui contagi da Coronavirus in Italia mostra 187 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino fornito dalla Protezione civile mostra un totale di 240.760 casi dall’inizio dell’epidemia, per un bilancio complessivo di 5.455.476 tamponi, +55.366 nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime è di 21, ieri era stato di 23 per un totale di 34.788.

Frena il numero dei guariti, che passa dai 1.052 di ieri ai 469 di oggi per un totale di 190.717. Il dato delle persone ancora positive e quindi contagiose è di 15.255, in diminuzione di 308 unità da ieri. Le persone ricoverate sono 1.025, mentre ieri erano 1.090. I pazienti che si trovano in terapia intensiva sono invece 87, in calo dai 93 di ieri.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

