Coronavirus, Conte annuncia la proroga dello stato di emergenza fino a fine anno (insieme allo smart working)

«Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio». Sono queste le parole del premier Giuseppe Conte che anticipa, di fatto, una decisione che sarebbe già sul tavolo dell’esecutivo: prorogare lo stato di emergenza fino alla fine dell’anno. E si proseguirà anche sulla strada dello smart working per dipendenti pubblici e privati.

«Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus.Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione», spiega Conte. Una decisione figlia delle ricostruzioni e dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico, e anche nell’ottica della probabilità (non auspicata) di una seconda ondata dell’epidemia in autunno.

La decisione permetterà a palazzo Chigi di utilizzare ancora gli ormai celebri dpcm – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che sono strumenti legislativi rapidi che non devono attendere il passaggio dal Parlamento. Resterà centrale il ruolo della Protezione Civile, in particolare nell’ottica della riapertura delle scuole.

Rampelli (FdI): «Dati non sembrano giustificare prosecuzione»

«I dati in nostro possesso, che poi sono dati ufficiali, non ci sono misteri, non sembrerebbero giustificare la prosecuzione dello stato d’emergenza», ha commentato a caldo il deputato di FdI Fabio Rampelli, raggiunto da Open. «Prudenza, attenzione, rispetto delle regole e dei protocolli sì, – ha proseguito – ma stato d’emergenza anche no. È una opinione personale quella che esprimo. C’è qualche dubbio sul fatto che ci siano condizioni tali da rendere indispensabile il prolungamento dello stato d’emergenza».

