Vincenzo De Luca all’attacco: «Mettetevi queste benedette mascherine, io lo farò anche al mare»

Il presidente della Regione Campania si dice anche preoccupato per i nuovi focolai dopo la riapertura delle frontiere con l’estero

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo messaggio via social di oggi ai residenti della sua Regione non ha esitato a chiedere a tutti di indossare sempre la mascherina protettiva, per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

De Luca spiega: «Vi rinnovo l’appello ad aiutarci, mettetevi queste benedette mascherine io me le metterò anche se andrò a mare, tanto per dare l’esempio».

Il presidente della Regione si dice preoccupato per il riaccendersi dei focolai: «Dobbiamo fare attenzione a chi rientra dagli Stati uniti. Un nostro concittadino è tornato da New York ed ha preso l’Alta velocità senza nessun controllo».

