Il Governo si muove verso lo scostamento di bilancio: si parla di 25 miliardi di euro

Secondo i programmi la richiesta dovrebbe essere ufficializzata questa sera durante il Consiglio dei ministri. Eppure qualche anticipazione sta cominciando a trapelare. Come spiegano fonti di maggioranza a Palazzo Chigi ora è in corso un vertice tra i capidelegazione e i responsabili economici di Pd, M5s, Italia Viva e Leu. All’incontro è presente anche il premier Giuseppe Conte.

Al momento sembra che il Governo chiederà uno scostamento di bilancio alle Camere di 25 miliardi di euro. Una cifra che coincide con le previsioni fatte nelle scorse ore che erano tra i 20 e i 25 miliardi. La maggior parte di questo scostamento di bilancio sara inpiegato per la Cassa integrazione destinata all’emergenza Coronavirus, per gli enti locali e per gli incentivi alle imprese per garantire le assunzioni.

Stato d’emergeza fino ad ottobre?

Altro tema sui banchi del governo è la proroga dello stato di emergenza. Secondo alcune fonti riportate dall’agenzia stampa Ansa, l’ipotesi sarebbe quella di arrivare fino al 31 ottobre. Questa misura garantirebbe infatti la posssibilità di mettere in campo le misure d’emergenza previste per la scuola.

