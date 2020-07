Auguripresidente: Sergio Mattarella compie 79 anni. Ed è ancora il protagonista del web

Aveva scatenato il web per un mancato tocco di spazzola, causa astinenza da barbiere in quei tempi difficili di lockdown a causa della pandemia di Coronavirus. E oggi, in una ricorrenza speciale, continua ad animare i social. Compie oggi 79 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un compleanno festeggiato con tutto il popolo del web e con l’hashtag #auguripresidente entrato in tendenza sui social in poche ore.

Nato a Palermo il 23 luglio 1941, il presidente sta ricevendo in queste ore decine di messaggi di auguri. Attestati di stima, ringraziamenti ma anche gli immancabili meme di cui è stato spesso protagonista, soprattutto nell’ultimo difficile periodo di lockdown. Pochi i messaggi negativi.

Le gif lo ritraggono nel celebre fuorionda in cui faceva notare di non essere potuto andare dal barbiere, come ogni italiano, a causa della serrata. Un gesto semplice che aveva fatto sentire tutti più uniti in un periodo complesso anche per le piccole cose.

Il fuorionda di Mattarella: «Giovanni, neanch’io vado dal barbiere»

Tra le immagini più utilizzate per i biglietti d’auguri virtuali, la foto scattata all’Altare della Patria il 25 aprile. Il Presidente era stato immortalato nella discesa delle storiche scale, da solo e con la mascherina. Immancabili gli auguri delle Bimbe di Sergio Mattarella, ormai trending topic nelle fan action dei personaggi politici, insieme alle «bimbe di Conte».

Mentre c’è chi gli dedica una torta, arrivano gli auguri anche dal mondo politico. Dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, al vicesegretario del Pd Leoluca Orlando, insieme al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e al segretario dem Nicola Zingaretti.

