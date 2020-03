Coronavirus, il fuori onda di Mattarella durante il messaggio alla Nazione: «Non vado dal barbiere neanche io» – Il video

Un breve colpo di tosse per aggiustare l’intonazione, poi la mano che sfiora i capelli, e la battuta riferita a chi, dietro la telecamera – forse un collaboratore -, gli fa un’osservazione sulla pettinatura, per smorzare l’atmosfera: «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io», come tutti gli italiani. Il Presidente Sergio Mattarella regala alcuni fuori onda – ripresi con la telecamera e diffusi dal Quirinale per errore – prima di prepararsi a registrare il messaggio inviato alla Nazione, come incoraggiamento a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che sta investendo il Paese.

Non solo commenti sulla capigliatura. C’è Mattarella che sbuffa perché non riesce a leggere il gobbo; c’è poi Mattarella che riprende il povero Giovanni perché continua a muoversi dietro la telecamera e lo distrae. Nel frattempo, il Quirinale ha ritirato il video originale da YouTube, la cui versione integrale comprendeva sia il discorso ufficiale che i retroscena. E ha poi inviato una nota: «Per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda del Presidente Mattarella. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori».

