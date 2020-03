Coronavirus, è rottura con l’Europa. Conte: «Dieci giorni per trovare una soluzione»

Troppo morbida la bozza di accordo dell’Eurogruppo: nessun riferimento ai coronabond e non c’è intesa sul Mes. Il premier non firma

Non c’è accordo sulle soluzioni da trovare all’interno dell’Europa sull’emergenza Coronavirus. La riunione in teleconferenza dell’Eurogruppo si è risolta con un nulla di fatto. Soprattutto perché è una tra i principali protagonisti, l’Italia, a far saltare il banco: alla fine della riunione, infatti, il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere informalmente che all’Europa restano 10 giorni per “battere un colpo” e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza in corso. Nel farlo, dice di affidare ai 5 Presidenti il compito di tornare con una proposta in 10 giorni, d’accordo con Sanchez.

E’ un no secco, il suo, dunque, al draft preparato in questi giorni. L’Italia, è il ragionamento di Palazzo Chigi, non ha interesse a “mutualizzare il debito pubblico”, ogni paese risponderà per se. Ma gli strumenti messi in campo sono davvero troppo deboli. Il riferimento sembra essere alla ennesima esclusione del progetto di eurobond, o coronabond, su cui il nostro paese spinge molto ma che è stato bloccato, a quel che si capisce, soprattutto per il no della Germania.

«L’Italia ha le carte in regola con la finanza pubblica: il 2019 l’abbiamo chiuso con un rapporto deficit/Pil di 1.6 anziché 2.2 come programmato », ha detto. «Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile».

E ha concluso: «Una risposta forte ed adeguata la dobbiamo ai nostri cittadini e in definitiva alla stessa Europa. Che diremo ai nostri cittadini se l’Europa non si dimostra capace di una reazione unitaria, forte e coesa di fronte a uno shock imprevedibile e simmetrico di questa portata epocale? Le conseguenze del dopo covid-19 vanno affrontate non nei prossimi mesi ma domani mattina».

Puntuale l’appoggio al premier da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha dichiarato durante un’intervista al Tg1: «Conte ha fatto bene » a respingere la bozza del vertice Ue. «Se si vogliono proporre vecchi strumenti faremo da soli». E ha aggiunto: «E’ il momento che il popolo italiano venga aiutato», questo «significa poter spendere tutti i soldi che servono per aiutare imprenditori, lavoratori e famiglie e poterci rialzare».

La bozza della Ue

«Prendiamo nota del progresso fatto dall’Eurogruppo sul sostegno per la crisi della pandemia e lo invitiamo a definire senza ritardi e sviluppare le specificazioni tecniche necessarie. La nostra risposta terrà conto della natura senza precedenti dello shock Covid-19 che colpisce tutti i nostri Paesi e sarà intensificato, se necessario, con ulteriori azioni in modo inclusivo, alla luce degli sviluppi, al fine di fornire una risposta globale». Era la sintesi del testo di conclusioni del Consiglio europeo che era stato sottoposto ai capi di Stato e di governo. Un blando riferimento al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sull’uso del quale non c’è accordo all’interno dell’Eurogruppo. Nel testo, appunto, non c’è alcun riferimento al coronabond, tuttavia in un passo viene indicato in termini generici che «useremo gli strumenti Ue per sostenere l’azione (degli Stati) e per sostenere le economie e alleviare i problemi sociali e di occupazione nella misura necessaria».

I ministri delle Finanze dovranno «esplorare rapidamente le possibilità di incrementare la risposta complessiva della Bei », diceva ancora la nota. Nelle stesse ore, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, durante un forum economico su YouTube, ha detto di non ritenere «che gli Eurobond siano lo strumento giusto».

Leggi anche: