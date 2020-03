Coronavirus, i numeri della Lombardia: 1.942 nuovi contagi, 402 morti in un giorno

Il bollettino del 24 marzo

Aumentano di nuovo i numeri dei contagi da Coronavirus in Lombardia. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha comunicato che i nuovi casi sono 1.942, per un totale di 30.703. Al contrario di quanto successo ieri, oggi il trend riprende a crescere. Tornano a salire anche i decessi nelle 24 ore: se ieri se ne erano registrati +320, oggi si contano 402 vittime, con il bilancio totale salito a 4.178.

Il totale degli ospedalizzati si attesta sui 9.711 (+445): torna quindi a salire anche il bilancio dei ricoveri, dopo un’inversione di tendenza della giornata di ieri (che contava -173 rispetto a domenica 22 marzo). Crescono a 1.194, inoltre, i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri). In un giorno sono 600 le persone dimesse.

Peggiora anche il bilancio provinciale, dopo un timido miglioramento. A Bergamo ci sono 257 nuovi contagi (ieri erano +255), per un totale di 6.728 casi. Nel milanese il bilancio nelle 24 ore sale di nuovo, con +375 contagi un un giorno (ieri +257), per un totale di 5.701 casi, 2.160 solo a Milano (+121). Nel lodigiano, invece, continua la frenata, con soli 43 nuovi casi (ieri ce n’erano 45), con un totale di 1860 casi. A Codogno si è arrivati a 0 positivi. Anche nel bresciano i numeri sono migliori: +393 in 24 ore (ieri il bilancio era di +588), per un totale di 6.298 casi positivi.

I dati nel tempo

Secondo i dati, nel giro di 10 giorni, il bilancio dei positivi è aumentato di 17.431 casi, passando dai 13.272 contagi registrati il 15 marzo ai 30.703 di oggi, 24 marzo. I decessi sono passati da essere 1.218 a 4.178, mentre i casi in terapia intensiva sono cresciuti di 437 (il 15 marzo erano 757). I ricoveri, invece, sono aumentati di 4.112 casi: il 15 marzo si registravano 5.599 persone ospedalizzate.

I contagi nella provincia di Bergamo sono cresciuti di 3.312 casi (il 15 marzo erano 3.416 le persone trovate positive), mentre nel milanese c’è stato un aumento di 3.951 casi (1.750 era la cifra del 15 marzo). Nel lodigiano si è passati in 10 giorni da 1.320 contagi a 1.860.

