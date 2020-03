Sono quasi un milione e mezzo i lavoratori stranieri in Australia con visto temporaneo. Tanti gli italiani, impiegati soprattutto nel settore della ristorazione. Stati Uniti sempre più vicini al secondo posto dell’Italia per numero di contagi a livello mondiale. L’allarme cresce nello Stato di New York, dove finora sono 30 mila i positivi, la metà del Paese

La Russia ha deciso di fermare tutti i voli internazionali per contenere la diffusione del Coronavirus. Lo ha annunciato il governo di Mosca. In un messaggio alla nazione ieri 25 marzo, il presidente Vladimir Putin ha disposto dal 28 marzo al 5 aprile lo stop di tutte le attività non essenziali. Rinviato anche il voto previsto per il 22 aprile sulla riforma costituzionale, che potrebbe permettere a Putin di restare in carica fino al 2036.

Australia

Non c’è ancora certezza su come potranno rientrare i numerosi giovani italiani con visto temporaneo per specializzati, che in Australia lavorano soprattutto nella ristorazione. In tanti sono stati licenziati, dopo la chiusura delle attività per l’emergenza sanitaria e non hanno accesso ai sussidi sociali previsti per i residenti. L’ambasciata italiana di Canberra fa sapere che «al momento non sono previsti voli speciali di rientro verso l’Italia dall’Australia», mentre si continua a lavorare per mantenere aperte le tratte ancora attive. I periodici in lingua italiana Il Globo di Melbourne e La Fiamma di Sydney citano fonti dell’ambasciata che confermano la presenza di voli fino al 15 aprile della Qatar Airways, che continua a operare regolarmente in Australia, mettendo a disposizione dei viaggiatori di rientro in patria biglietti in economy con il 10% di sconto.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti le vittime per Coronavirus hanno superato quota mille, con 1031 morti rilevati finora dall’università Johns Hopkins, 285 in più rispetto al giorno prima. I casi positivi sono rapidamente saliti verso i 70 mila, al momento a quota 69.018. Gli Usa si confermano quindi il terzo Paese tra i più colpiti al mondo per contagi, sempre più vicino al secondo posto dell’Italia con oltre 74 mila casi e al primo della Cina con oltre 81 mila. Le maggiori preoccupazioni arrivano da New York, dove c’è stata un’impennata di positivi nelle ultime 24 ore, con oltre 30 mila casi in totale concentrati nello Stato, poco meno della metà dell’intero Paese, e 192 nuovi morti. Dopo New York, si ferma anche la capitale degli Stati Uniti: a Washington Dc dalle 22 di ieri (le 3 in Italia) sono state bloccate tutta le attività non essenziali.

Cina

EPA/LIU JUNFENG | Passeggeri nella stazione di Yichang, nella provincia dell’Hubei, dove sono cadute le restrizioni sugli spostamenti da due giorni

Situazione ormai sotto controllo in Cina secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc), che nell’ultimo bollettino registra ancora una volta l’assenza di nuovi casi nel Paese. Crescono invece i contagi di ritorno, con 67 nuove persone riscontrate positive e sei nuove vittime, di cui cinque nella provincia dell’Hubei, primo focolaio dell’epidemia. In totale finora i morti in Cina sono stati 3.287, i contagi totali 81.285, di questi i guariti sono stati 74.051.

Canada

Il Canada ha approvato un piano da 69 miliardi di euro (107 miliardi di dollari canadesi) per far fronte all’emergenza Coronavirus. Metà della somma sarà stanziata per aiuti diretti alle persone e alle imprese, l’altra metà per i differimenti dei pagamenti fiscali. Il piano prevede lo stanziamento di circa 1300 euro al mese per quattro mesi ai lavoratori rimasti senza lavoro.

Regno Unito

BREAKING: Prince of Wales has tested positive for #coronavirus — Chris Ship (@chrisshipitv) March 25, 2020

Il principe Carlo di Galles è risultato positivo al test sul Coronavirus. Il principe, che ha 71 anni, ha confermato la diagnosi. Come riportano fonti ufficiali della famiglia reale, «Carlo ha mostrato sintomi lievi, rimanendo comunque in buona salute». Negli ultimi giorni, il principe ha lavorato da casa «come al solito». Anche Camilla ha fatto il test, ma per ora il risultato sembra essere negativo. Entrambi sono ora in isolamento nella loro tenuta in Scozia. Il Parlamento inglese ha chiuso da stasera, 25 marzo, al 21 aprile, in anticipo di una settimana rispetto alla pausa di Pasqua. Sfiorano i 10mila i contagi nel Regno Unito, con un picco di 1.452 nelle ultime ore di nuovi casi di positività. I morti nel Paese sono 465, 43 le persone morte nelle ultime 24 ore.

Francia

In Francia sono stati registrati quasi 3mila nuovi casi di contagio, il totale supera ora i 25mila. Nelle ultime 24 ore sono stati 231 i decessi, i morti nel Paese salgono così a 1.331. Nella serata del 25 marzo la Francia ha deciso di ritirare le sue truppe dall’Iraq a causa della pandemia di coronavirus. Lo si apprende da fonti ufficiali.

Oms: i medici italiani sono degli eroi

«Ammiriamo i nostri colleghi in Italia, sono degli eroi. Stanno lottando con forza e coraggio. Noi approviamo e sosteniamo le misure prese dall’Italia contro il Coronavirus», ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Oms nel consueto briefing sul Covid-19. «L’Italia sta facendo tutto il possibile. L’impegno del governo è davvero incredibile. E non solo: anche l’impegno dei cittadini è straordinario», ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Spagna

In Spagna è risultata positiva la vicepremier Carmen Calvo: era stata sottoposta al test dopo essere stata ricoverata in ospedale per un’infezione respiratoria. Nel Paese i morti per Coronavirus hanno superato i 3 mila, quasi 42 mila invece i contagi. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dal quotidiano El Pais, le vittime sono 3.434. Il governo spera intanto di vedere i primi effetti dell’isolamento imposto una settimana fa. Ieri, 24 marzo è stato il giorno peggiore sotto il profilo del numero delle vittime, salito di 514 unità in 24 ore. Con questo dato la Spagna ha superato la Cina come numero di morti causati dal coronavirus.

Olimpiadi rinviate al 2021

Il Cio ha ufficializzato con un comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe: «I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020». La fiamma

olimpica rimarrà in Giappone. I Giochi dell’anno prossimo «saranno la testimonianza della sconfitta del virus», ha ancora commentato Shinzo Abe.

