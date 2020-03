Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione – Ecco come scaricare la nuova versione

Cambia ancora il modulo di autocertificazione per poter spostarsi. A spiegarlo è il capo della Polizia Franco Gabrielli ai microfoni di Sky Tg24: «Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo». Lo scopo di questa nuova versione è quella di cercare di limitare chi non rispetta le restrizioni dei decreti per arginare l’epidemia da Coronavirus.

«Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo».

Sempre Gabrielli ha specificato cosa è cambiato dal punto di vista penale dopo l’ultimo decreto del governo: «Io nei giorni scorsi avevo sottolineato l’esigenza di misure più efficaci ed il governo ha fatto un nuovo decreto che, all’articolo 4, introduce un quadro sanzionatorio diverso. I comportamenti scorretti potranno venire sanzionati con l’articolo 452 del Codice penale, che punisce i comportamenti colposi con una pena fino a 12 anni di reclusione».

Leggi anche: