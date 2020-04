Sergio Mattarella da solo all’Altare della Patria: visita a sorpresa per il 25 aprile – Video

Da solo e con la mascherina. A sorpresa, in questa mattina di 25 Aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato l’altare della Patria, a Roma. Mattarella ha salito la scalinata per rendere omaggio al milite ignoto, in una piazza svuotata dalla pandemia da Coronavirus. In cima ha trovato due corazzieri, anch’essi con la mascherina, che hanno deposto una corona d’alloro. Un trombettiere dei carabinieri ha suonato nel silenzio.

Anche la scorta è stata ridotta al minimo e non è salita con lui all’Altare della Patria, ma lo ha aspettato a debita distanza ai piedi del monumento. Dopo le immagini di Papa Bergoglio in Piazza San Pietro e in via del Corso, anche quella del presidente della Repubblica che sale la scalinata di Piazza Venezia diventa un documento storico di questo lungo periodo di quarantena e lockdown globale.

Video copertina: Agenzia Vista