Il fotomontaggio del tweet di Giorgia Meloni sui Carabinieri arrestati a Piacenza

Giorgia Meloni non ha sostenuto che l’arresto dei Carabinieri di Piacenza sia una montatura giudiziaria

Circolano alcuni screenshot e fotografie fatte allo schermo di un PC con un tweet associato a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Nel testo presente nell’immagine leggiamo un riferimento al caso dei Carabinieri arrestati a Piacenza: «Complimenti all’Arma dei Carabinieri per aver chiuso quel covo di violenti a Piacenza, solidarietà ai Carabinieri che per un’assurda montatura giudiziaria sono stati arrestati quest’oggi a Piacenza. Sempre al vostro fianco, sicuri della vostra innocenza». Il tweet è falso, una bufala per diversi motivi, facilmente riconoscibili ad occhio nudo.

Il post di Lorenzo con la foto scattata allo screenshot del falso tweet.

Il numero dei caratteri del tweet non è eccessivo, corrisponde tranquillamente a quello previsto dal social. Quello che non corrisponde affatto è comunque il testo che risulta essere non allineato con la grafica di Twitter.

Ecco, questo è uno degli screenshot fasulli che circolano online messo a confronto con un mio tweet:

Come potete ben notare, il testo non è allineato con la reale struttura fornita da Twitter. Ecco, nell’immagine successiva è possibile vederla evidenziata in azzurro utilizzando il tool fornito da Google Chrome:

Detto questo, esiste solo un altro tweet di Giorgia Meloni (quello vero) datato 22 luglio 2020 alle ore 12:15 con tutt’altro testo e con un elemento totalmente rimosso nel fotomontaggio: l’informazione «In risposta a @GiorgiaMeloni».

