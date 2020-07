Agnese Lanzetti, la volontaria italiana che si farà iniettare il Coronavirus: «Pronta a fare la cavia, è più pericoloso guidare l’auto» – L’intervista

31 anni, ricercatrice, ha dato la sua disponibilità come volontaria per il test del vaccino anti Covid-19 basato sulla somministrazione del virus dopo quella del vaccino

«Non ho nessuna paura, nessun terrore, conosco bene il metodo scientifico e sono tranquilla. É più pericoloso andare in auto che sottoporsi a un vaccino contro il Coronavirus». A parlare a Open è Agnese Lanzetti: ricercatrice di 31 anni, laureata a Pisa, che, alcuni mesi fa, ha dato la sua disponibilità per il test del vaccino anti Covid-19 basato sulla somministrazione del virus dopo quella del vaccino.

In foto Agnese Lanzetti

Agnese ha semplicemente aderito all’iniziativa dell’organizzazione “1 Day Sooner” che, nelle ultime ore, ha inviato una lettera – con oltre cento firme, tra cui la sua, appunto – indirizzata al direttore dei National Institutes of Health (NIH), Francis Collins. L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile al vaccino: e, in effetti, la strategia dello Human Challenge Trial lo consentirebbe.

«In Italia l’iniziativa non ha avuto molto seguito per diversi motivi – ci spiega – dalle barriere culturali a quelle linguistiche. La cultura accademica negli Usa è decisamente diversa rispetto a quella italiana. C’è più interesse nei confronti dei campus universitari, maggiore attenzione per la ricerca scientifica. Nel nostro Paese, invece, il mondo accademico è visto come una élite. E poi c’è il problema della lingua: le comunicazioni, infatti, sono tutte in inglese».

«Servirà una struttura per la quarantena»

Agnese, quindi, va dritta per la sua strada. Non ha timore di niente e nessuno. «Non sono un soggetto a rischio, non ho patologie, né paure irrazionali. Sono tranquilla e mi fido della scienza. Insomma sono pronta a fare da cavia con le dovute precauzioni». E, infatti, uno dei “paletti” fissati dalla giovane ricercatrice è quello di avere «una struttura in cui fare eventualmente la quarantena», lontana dalla casa di famiglia visto che i suoi genitori «non sono giovanissimi». «Non voglio metterli a rischio» ci confida.

«Il mio è un piccolo contributo alla comunità»

Paura per gli effetti collaterali? «Ma no, esistono per ogni cosa. Se dovessi aver paura delle conseguenze, allora, visto l’elevato numero di incidenti stradali, non dovrei più guidare l’auto e dovrei rinchiudermi a casa. Il mio, qualora venissi chiamata, sarebbe solo un minuscolo contributo per la comunità».

Intanto Agnese, con un dottorato negli Usa, spera di poter partire il prima possibile per Londra così da cominciare a lavorare al Natural History Museum. Lì, infatti, è stata ingaggiata come ricercatrice in biologia dell’evoluzione delle balene.

Foto in copertina dal sito di Agnese Lanzetti

