Perché molte donne su Instagram stanno postando selfie in bianco e nero

#ChallengeAccepted è la nuova campagna social delle “donne che sostengono le donne” attraverso selfie in bianco e nero. Negli ultimi giorni, molti feed di Instagram sono stati invasi da immagini in bianco e nero di donne famose e no. Una forma di empowerment femminile per spronare le donne di sostenersi a vicenda. Finora, oltre 4 milioni di foto sono state caricate con l’hashtag.

Video editing: Vincenzo Monaco