Scuola, referendum, elezioni: ecco cosa prevede la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza – il documento

Mentre a Palazzo Madama sono in corso le dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla proroga dello stato di emergenza, l’Aula si prepara a votare in serata la risoluzione di maggioranza che Open è in grado di anticiparvi.

Termine ultimo per lo stato di emergenza

La risoluzione impegna il Governo «a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020». «A definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali; ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza; a promuovere un preciso piano con tute le azioni necessarie al fine di favorire la sempre più ordinata ripresa delle attività economiche e sociali, e di assicurare il più tempestivo ritorno alla normalità, nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza».

Inizio dell’anno scolastico

Il testo impegna l’esecutivo anche sul fronte scolastico «ad assicurare a settembre l’ordinario avvio dell’anno scolastico 2020/2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche nel rispetto delle necessarie misure sanitarie dovute all’emergenza epidemiologica, nonché la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza».

Elezioni amministrative e referendum

Il Governo dovrà inoltre «garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative, regionali e per il referendum costituzionale dei prossimi 20-21 settembre, ferma restando la possibilità di adottare specifiche prescrizioni sugli accorgimenti di tipo sanitario», oltre che «individuare gli spazi più adatti ad accogliere le operazioni di celebrazione della tornata elettorale e referendaria dei prossimi 20-21 settembre, preferendo la scelta di non svolgere dette procedure all’interno degli edifici scolastici».

In ultimo si chiede all’esecutivo di «mettere in atto tutti gli interventi più adeguati volti a superare le attuali decisioni in materia di chiusura delle strutture residenziali psichiatriche sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre la disomogeneità organizzativa che ha investito la gestione di dette strutture durante l’epidemia a causa delle differenti collocazioni regionali, nonché di consentire ai pazienti delle medesime di usufruire delle cure e dei servizi offerti nella maniera più consona possibile, nel rispetto delle imprescindibili norme igienico-sanitarie finalizzate a contrastare e a prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19, salvaguardando altresì la salute di utenti e lavoratori attraverso forme di sostegno e agevolazione nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali e nella predisposizione di tamponi e test sierologici».

