E alla fine della sua autodifesa in Aula Salvini si mette il berretto della Guardia costiera – Il video

Così come aveva iniziato il suo intervento al Senato, Salvini l’ha concluso: con un ringraziamento alle forze dell’ordine e con un gesto simbolico. Al termine della sua autodifesa in Aula il segretario della Lega ha indossato il berretto della Guardia costiera che: «Anche in questi minuti sta lottando per difendere i nostri confini, non per fare da tassista a ragazzotti con cappellini e barboncini». Durante il suo discorso a Palazzo Madama il leader della Lega ha difeso la scelta presa nell’agosto del 2019 di non lasciare sbarcare i migranti a bordo della Open Arms che – ha affermato Salvini – era «una nave pirata».

