Accordo sul nuovo testo che archivia i decreti sicurezza di Salvini: stop alle multe per le ong, documenti e cure mediche anche ai richiedenti asilo

Arriva dopo una notte di trattative l’accordo finale nella maggioranza per superare i decreti Sicurezza del primo governo Conte. L’approvazione però non arriverà prima di settembre, sempre che il tema immigrazione non esploda in pieno agosto

Sono tre le novità nel nuovo testo che supera i decreti Sicurezza di Matteo Salvini, su cui la maggioranza ha trovato l’accordo al quinto incontro al Viminale con il coordinamento della ministra di Luciana Lamorgese, che si è concluso dopo a tarda notte. Nel nuovo decreto saranno cancellate le multe fino a un milione di euro per le ong coinvolte nel salvataggio dei migranti in mare; sarà resa più ampia la gamma di ragioni per accedere alla protezione umanitaria; e in ultimo sarà rivisto il sistema di accoglienza Siproimi (ex Sprar), cioè il sistema che permette ai richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe comunale.

Incassato l’accordo a poche ore dal voto al Senato che ha dato il via libera a procedere al processo a carico di Salvini per il caso Open arms, il nuovo testo arriverà in Consiglio dei ministri per l’approvazione non prima di settembre. Nel frattempo sarà valutato dalle autorità locali per i pareri. L’intesa è arrivata dopo una lunga trafila di incontri, partita con la posizione più rigida del M5s, mentre gli altri partiti di maggioranza spingevano per un segno di discontinuità rispetto ai provvedimenti del primo governo Conte.

Nel nuovo testo, il Viminale ha ottenuto di ampliare i permessi speciali per chi rischia di subire «trattamenti inumani e degradanti» nel Paese di origine, oltre che per chi ha necessità di cure mediche e che proviene da Paesi colpiti da «gravi calamità». Sarà dimezzato il tempo di permanenza nei Cpr, passando così da 180 a 90 giorni.

Cambia anche il sistema Siproimi, che nei decreti salviniani concedeva l’iscrizione all’anagrafe solo per chi avesse già ottenuto lo status di rifugiato. Nel nuovo testo sono previsti due livelli: uno di prima assistenza, per esempio in caso di necessità di cure mediche, un altro per l’integrazione.

Sarà concesso ai Comuni gestire strutture con piccoli numeri, alle quali potranno accedere anche i richiedenti asilo. Sarà inoltre possibile convertire i permessi di soggiorno in permessi di lavoro. Recepita anche l’indicazione del Quirinale, che chiedeva di applicare la «tenuità del fatto» per le ipotesi di violenze a pubblico ufficiale.

