Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immagini

South Africa Covid-19 Corona virus vaccine trial

Uno dei primi pazienti su cui in Sudafrica viene testato un potenziale vaccino contro il Coronavirus all’ospedale Baragwanath a Soweto, Sudafrica, 24 giugno 2020. 2000 South African volunteers are set to be given the Wits and Oxford Universities vaccine for COVID-19 over the next two months. 7,000 more people in the UK and 10,000 in the US would also take part in the trial. EPA/SIPHIWE SIBEKO / POOL