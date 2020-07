Scostamento di bilancio, maggioranza risicata al Senato per il voto di oggi: stavolta il centrodestra non farà da stampella

Se a Montecitorio i margini per ottenere la maggioranza assoluta sono abbastanza ampi, a Palazzo Madama sarà necessaria l’adesione del gruppo misto e dei senatori delle autonomie. Ipotesi astensione per l’opposizione

Parte dalla strada stretta dei voti della maggioranza al Senato il voto un nuovo scostamento di bilancio, il terzo, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. 25 miliardi di euro indispensabili per prorogare la cassa integrazione e per i sussidi che il governo Conte vuole erogare nella seconda metà dell’anno. La cifra si aggiunge ai 20 e ai 55 miliardi di scostamento già autorizzati dal parlamento nei mesi di marzo e aprile.

Stando all’articolo 81 della Costituzione, per ottenere uno scostamento di bilancio è necessario ottenere la maggioranza assoluta in un voto di entrambe le Camere. Se alla Camera i deputati di Movimento 5 stelle, Partito democratico, Liberi e uguali e Italia viva sono più che sufficienti per raggiungere i 316 voti necessari, la partita per il governo si gioca a Palazzo Madama: sono 160 i senatori necessari per il via libera al nuovo scostamento di bilancio.

La stampella dal gruppo Misto

Giuseppe Conte può contare su 153 senatori dei partiti di maggioranza. A questi, si dovrebbero sommare i voti di sei onorevoli del gruppo per le Autonomie, tra cui Gianclaudio Bressa, Pier Ferdinando Casini e gli eletti dell’Svp, più i componenti del gruppo Misto, tra cui l’indipendente di sinistra Sandro Ruotolo, i due senatori del Movimento associativo italiani all’estero e alcuni ex grillini. Se nei due precedenti scostamenti di bilancio il tema della maggioranza assoluta non si era posto perché le opposizioni avevano votato con la maggioranza, adesso i numeri sono più incerti.

Centrodestra compatto verso l’astensione

Nella notte è andata in crescendo l’opzione dell’astensione: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, questa volta, non hanno assicurato il loro sostegno all’esecutivo. Così, più fonti del centrodestra hanno confermato che la soluzione più plausibile per non spaccare l’opposizione sarebbe quella di non partecipare al voto, facendo combaciare così le posizioni più dure di Lega e Fratelli d’Italia e quella più moderata di Forza Italia. «Non agiremo al buio» è il mantra che questi giorni ha caratterizzato il centrodestra sullo scostamento di bilancio.

La lettera aperta al governo

«Non consentiremo che il denaro dei nostri figli sia sperperato in operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre». Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno inviato una lettera aperta a Conte attraverso le pagine del Sole 24 Ore. I leader del centrodestra, sempre riguardo allo scostamento di bilancio, chiedono che vengano accolte le loro proposte su fisco, lavoro e giustizia sociale, rimarcando che incidere sul deficit è un’operazione grave: per questo, la terza volta in meno di un anno in cui si interviene sul bilancio, l’opposizione ha deciso di non garantire aprioristicamente il proprio appoggio.

Fisco

«Lei, Presidente Conte – prosegue la lettera -, finora non si è espresso su come l’esecutivo intenda impiegare queste nuove ingenti risorse. Ci aspettiamo che il governo lo faccia in aula e sulla base di questo l’opposizione unita deciderà come comportarsi. Lo decideremo in base alla disponibilità ad accogliere alcune proposte che consideriamo imprescindibili, per restituire una speranza alle categorie economiche in difficoltà». Sul fisco, il centrodestra chiede l’esenzione, per gli esercenti di attività di impresa, arte o professione soggetti agli Indici sintetici di affidabilità, dal versamento del secondo acconto Irpef/Ires per l’anno 2020. La riduzione del 30% dei coefficienti di calcolo Imu, l’esenzione dall’imposta municipale per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e per gli immobili commerciali e produttivi sfitti rientranti nella categoria C.

Lavoro

«Riconosciuta l’esigenza di prorogare la cassa integrazione ordinaria e in deroga, le cui scadenze vanno allineate con quelle del blocco dei licenziamenti, consideriamo indispensabile che a tutela del lavoro si intervenga anche con misure che premino gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali», scrivono i tre leader dell’opposizione. La loro proposta prevede la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende colpite dalla crisi e che non riducono il numero di occupati. Inoltre, l’opposizione chiede la sospensione del decreto Dignità e la reintroduzione dei voucher per tutti i settori, compresi i voucher familiari, almeno per l’anno solare in corso.

Giustizia sociale

L’ultimo punto della lettera di Salvini, Berlusconi e Meloni si concentra sulla giustizia sociale. I tre chiedono «l’immediata attuazione della sentenza della Corte Costituzionale che chiede l’adeguamento delle pensioni di invalidità». E concludono mettendo in guardia il governo sul voto di oggi: «Se dalla risposta che verrà data alle Camere ci renderemo conto che il voto che ci viene chiesto è destinato ad avere effetti costosi e improduttivi, funzionali soltanto alla ricerca del consenso per i partiti della maggioranza, in questa caso sarà proprio l’interesse nazionale ad impedirci di votare lo scostamento».

