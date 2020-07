Disney, arriva il nuovo film d’animazione: si intitola «Luca» e sarà diretto dall’italiano Enrico Casarosa

Il regista ha già lavorato in film come Up, l’Era Glaciale e Cars

Si intitola Luca ed è il nuovo film di animazione – in uscita nel 2021 – della Disney Pixar. Nome insolito per il lungometraggio prodotto dalla casa di produzione americana: la storia sarà ambientata in Italia, probabilmente sulla riviera ligure – ma gli indizi a riguardo rimangono ancora fumosi – e avrà per protagonista un ragazzino alle prese con le avventure che gli riserverà l’estate. Nel post pubblicato su Facebook si legge che il film «porterà il pubblico in una splendida città costiera sulla riviera italiana, dove farà la conoscenza di un ragazzo di nome Luca che sta trascorrendo un’estate indimenticabile con i suoi nuovi amici».

L’opera è prodotta da Andrea Warren e diretta da Enrico Casarosa, che non è nuovo negli ambienti Disney. Cinquant’anni, italianissimo, si trasferisce da giovane in America per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology. Da quel momento è un crescendo di successi: diventa infatti uno degli artisti Pixar più quotati, tanto da essersi guadagnato il ruolo di “storyboard artist” in film come L’era glaciale, Cars, Ratatouille e Up.

Ansa | Enrico Casarosa

Poi, nel 2012 Casarosa dirige il suo primo cortometraggio La Luna, anticipazione di Brave. Questa volta, per il suo primo lungometraggio in qualità di regista, sarà affiancato da Warren, una delle donne di punta dell’azienda. Suoi sono capolavori come Alla ricerca di Nemo e Wall-E.

